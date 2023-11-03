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Моор выделил почти 600 млн рублей на покупку автобусов в Тюмени

Тюмень получит из областного бюджета почти 600 млн руб. на покупку пассажирских автобусов большой вместимости. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщил он в telegram-канале.

В ноябре город получит 34 машины «ЛиАЗ». 12 из них работают на экологически чистом метане. Новые автобусы должны выйти на линию до конца 2023 года.

В целом на замену подвижного состава в Тюменской области в ближайшие три года власти намерены направить более 5,5 млрд руб.

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