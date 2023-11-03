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Бывшего главврача Семеновской больницы обвинили в превышении полномочий

Уголовное дело о двух эпизодах превышения полномочий по ст. 286 УК РФ расследуется в отношении бывшего главврача Семеновской центральной районной больницы, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе-июне 2023 года обвиняемый незаконно распорядился начислить из бюджета больницы стимулирующие выплаты среднему медперсоналу на 1 млн руб. Затем на эти средства главврач дал указания сделать в больнице ремонт.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения.

Владимир Зубарев

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