В Октябрьском достоят спорткоплекс на основе ГЧП

В Башкирии построят вторую очередь спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Октябрьском на основе государственно-частного партнерства, сообщил в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров. До конца текущего года завершается первая очередь строительства ледового дворца.

Проект финансируется из средств федерального бюджета по программе «Бизнес-спринт» в размере 305,4 млн руб., республиканского и муниципального бюджетов, а также частных инвесторов.

По программе «Бизнес-спринт» в Башкирии строятся четыре спортивных объекта: спортцентр с плавательным бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске, универсальный спорткомплекс «Мед» в Демском районе, физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Рыльского в Сипайлово и на Дуванском бульваре в Уфе.

Майя Иванова

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