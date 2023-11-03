«Кама» встает на старт реконструкции

Стадион «Кама» в микрорайоне Владимирском приобрели пермские предприниматели — братья Артем и Максим Блиновы. Предположительно, бизнесмены могли купить спортобъект у лиц, связанных с бывшим владельцем «Хромой лошади» Анатолием Заком. Новые собственники, уже купившие другой пермский стадион — «Трудовые резервы», планируют реконструировать «Камы». Спортобъект и прилегающую территорию ожидает комплексное развитие, в проекте будет участвовать девелопер Nova. Эксперты обращают внимание на большой объем аварийного жилья во Владимирском, недостаток социнфраструктуры, необходимость обновления дорог. Главное, говорят собеседники, чтобы появление новых домов при КРТ и реновации «Камы» не стало новой проблемой микрорайона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», пермские предприниматели — братья Артем и Максим Блиновы приобрели стадион «Кама» на ул. Краснополянской, 17. Как указано в выписке Росреестра, участок под спортивным объектом площадью 2,26 га перешел в собственность компании господ Блиновых «Проформика» 27 октября. Согласно сервису, ООО «Проформика», созданное в 2021 году, занимается арендой и управлением недвижимостью.

Летом стало известно о планах комплексного развития стадиона «Кама» в микрорайоне Владимирском. Тогда девелопер Nova обратился в пермскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на нем и окружающих землях зону комплексного развития территории. Всего в зону КРТ предложили включить несколько участков, площадью 8,5 га — помимо «Камы», это соседнее здание клуба «Искорка», свободные площади, территории под малоэтажными домами на улицах Пихтовой и Краснополянской, в Ашапском переулке и прочее. Nova запланировала реновацию этих земель. По одной из версий «Ъ-Прикамье», стадион ранее контролировался бывшим владельцем «Хромой лошади» Анатолием Заком, но официально площадка в 2,26 га под «Камой» числилась за Александром Лозовым.

В этом году братья Блиновы также купили у столичных бизнесменов стадион «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе Перми. Бизнесмены вместе с Nova собираются реконструировать этот объект, построить рядом жилье и другие объекты.

Директор «Проформики» Максим Блинов пояснил, что стадион «Кама» станет спортивным ядром проекта комплексного развития территории. Заняться освоением площадки Артем и Максим Блиновы намерены в партнерстве с девелопером Nova. «Для реализации проекта КРТ и реконструкции стадиона создается отдельное юридическое лицо. Это требование законодательства. Мы входим в него на паритетных началах. Больше года шла работа по изучению опыта других регионов. Мы увидели, что спортивные объекты могут быть центром рекреации, вокруг которых формируется новое, современное городское пространство»,— рассказал Максим Блинов. Кроме стадиона, на ул. Краснополянской появятся соцобъекты, обновится инфраструктура. «Это будет новый микрорайон»,— добавил господин Блинов.

В краевом минимуществе подчеркнули, что на площадке под КРТ во Владимирском продолжается расселение ветхого и аварийного жилья, в том числе с привлечением частных средств. Сейчас проект КРТ готовится к рассмотрению в соответствующих инстанциях, к прохождению необходимых процедур, включая публичные слушания и обсуждение на заседании правительства Пермского края.

Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова назвала «Ъ-Прикамье» предлагаемый проект реконструкции «Камы» интересным и соответствующим современным требованиям. Предполагается, что стадион будет всесезонным, с обустроенными теплыми раздевалками на зимний период. Основные параметры и наполнение реконструкции «Камы» уже определены, уточнила министр.

По словам директора Nova Марии Ахметовой, на реализацию проекта КРТ во Владимирском потребуется не менее пяти лет. «Строительство жилья, создание и модернизация социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры требуют времени и будут разбиты на этапы. Многофункциональное спортивное ядро — главный элемент такой инфраструктуры. Планируется, что он будет состоять из плоскостного объекта — собственно стадиона — и Дома спорта. Остальные объекты будут возводиться исходя из концепции и графика КРТ»,— отметила госпожа Ахметова.

Информированный источник «Ъ-Прикамье» рассказал, что новые владельцы стадиона сейчас прорабатывают вопрос о возможной передаче объектов после реконструкции в краевую или муниципальную собственность.

Директор «Эстейт Групп» (отдел продаж застройщиков на аутсорсинге) Алексей Терентьев пояснил, что стадионы «Кама» и «Трудовые резервы» сейчас «не в лучшем состоянии», но проекты их развития должны быть увязаны с реновацией прилегающей территории. Желание братьев Блиновых войти в крупные девелоперские проекты и союз с Nova свидетельствует о появлении на пермском рынке недвижимости нового игрока. «У Nova хорошая команда, есть успешный опыт реализации жилых объектов. Основной профиль бизнеса Блиновых тесно связан с девелопментом коммерческой недвижимости. В этом отношении компании дополняют друг друга. И думаю, имеют перспективы в реализации сложных проектов с социальной нагрузкой»,— отметил Алексей Терентьев.

Депутат гордумы, руководитель СГ «Развитие» Алексей Раев подчеркнул, что во Владимирском накопилось много проблем: большое количество аварийных домов, бесхозных сетей, нехватка соцобъектов, необходимость обновления дорожной инфраструктуры и прочее. Стадион «Кама», несмотря на ненормативное состояние, востребован местными жителями. Его реновация даст толчок развитию всего микрорайона, уверен руководитель СГ «Развитие». «Механизм КРТ дает возможность привлекать частные инвестиции для решения проблем конкретной территории. Самое главное, чтобы при комплексном развитии были учтены интересы жителей и появление новых жилых домов дало району импульс для развития, а не стало новой проблемой»,— заявил Алексей Раев.

Евгения Ахмедова