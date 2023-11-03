Фирма «Магистраль» отсудила 316 млн рублей из миллиардной недоимки

Юристы ООО Фирма «Магистраль» в апелляционном суде доказали частичную необоснованность налоговых претензий к обществу. В 2021 год по решению налоговой инспекции обществу было доначислено 1,2 мрлд руб. недоимки по налогам.

Дойдя до второй судебной инстанции, общество отменило решение ИФНС и суда о взыскании 316,4 млн руб. из общей суммы налоговых требований. Формально «Магистраль» живая компания, но фактически от нее осталась только юридическая оболочка с директором. Учредители фирмы сожалеют о том, что скончался крупный дорожно-строительный подрядчик Нижегородской области, в котором работало более тысячи человек. Компания строила участок автомобильного обхода Нижнего Новгорода, участвовала во многих других проектах, а также занималась содержанием дорог в регионе.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», налоговые схемы, применявшиеся в группе компаний «Гармония» и реорганизация «Магистрали» с выводом ее активов, также исследовались в рамках уголовного дела. Управленцы группы, погасившие ущерб государству, избежали судимостей, а бывший гендиректор «Магистрали» получил условный срок.

Иван Сергеев