Ввод жилья в Краснодарском крае вырос на 11,4% за девять месяцев 2023 года

С января по сентябрь 2023 года в Краснодарском крае было построено 6,4 млн кв. м. жилья, что на 11,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было введено 5,7 млн кв. м жилых площадей. Статистика представлена в материалах Краснодарстата.

Согласно данным ведомства, за девять месяцев 2023 года застройщики ввели 3 млн кв. м квартир, что на 57,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было введено 1,9 млн кв. м жилья в многоквартирных домах.

Также с января по сентябрь 2023 года было введено 3,3 млн кв. м индивидуальных жилых домов. Это на 13% меньше, чем в первые девять месяцев прошлого года, когда было введено 3,8 млн кв. м индивидуального жилья.

Анастасия Назарова