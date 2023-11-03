Три инвестпроекта получат льготы на 144 млн рублей в Нижегородской области

Совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области присвоил трем инвестпроектам приоритетный статус, дающий право на налоговые льготы. Общая сумма преференций составит 144,6 млн руб., сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Льготу по налогу на имущество на 77,1 млн руб. предоставят АО «Ураниум Уан Груп», компания планирует построить гостиничный комплекс Национального центра физики и математики (НЦФМ) в технопарке «Саров» за 1 млрд руб. После пятилетнего льготного периода ежегодные отчисления в бюджет Нижегородской области составят 32 млн руб.

Еще 44,2 млн руб. составят льготы по налогу на прибыль и имущество ООО «Агрофирма «Павловская» с проектом второй линии производства комбикормов и инвестициями 821 млн руб. Налоговые отчисления прогнозируются в объеме 21,5 млн руб. Кроме того, ООО «Птицефабрика «Павловская» рассчитывает капитально отремонтировать 20 птичников за 1 млрд руб., льготы по налогу на имущество составят 23,3 млн руб.

Владимир Зубарев