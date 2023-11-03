Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три инвестпроекта получат льготы на 144 млн рублей в Нижегородской области

Совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области присвоил трем инвестпроектам приоритетный статус, дающий право на налоговые льготы. Общая сумма преференций составит 144,6 млн руб., сообщили в правительстве региона.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Льготу по налогу на имущество на 77,1 млн руб. предоставят АО «Ураниум Уан Груп», компания планирует построить гостиничный комплекс Национального центра физики и математики (НЦФМ) в технопарке «Саров» за 1 млрд руб. После пятилетнего льготного периода ежегодные отчисления в бюджет Нижегородской области составят 32 млн руб.

Еще 44,2 млн руб. составят льготы по налогу на прибыль и имущество ООО «Агрофирма «Павловская» с проектом второй линии производства комбикормов и инвестициями 821 млн руб. Налоговые отчисления прогнозируются в объеме 21,5 млн руб. Кроме того, ООО «Птицефабрика «Павловская» рассчитывает капитально отремонтировать 20 птичников за 1 млрд руб., льготы по налогу на имущество составят 23,3 млн руб.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...