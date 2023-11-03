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обновлено 11:03

Избран новый руководитель краевого союза журналистов

Новым председателем союза журналистов Пермского края избран руководитель регионального подразделения портала «РБК» Максим Пасютин. За него проголосовало большинство делегатов проходящей отчетно-выборной конференции.

На этом посту господин Пасютин сменил Игоря Лобанова, возглавлявшего краевой союз журналистов с 2015 года. В августе 2023 года господин Лобанов занял должность заместителя директора АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня "Рациональное недропользование"» по связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью.

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