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Коммерсантъ FM
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Белоруссия сообщила о 12 погибших беженцах на границе с Латвией

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что на границе с Латвией найдены 12 погибших беженцев. За какой период были обнаружены эти тела, не сообщается. В Белоруссии возбудили уголовное дело за «преступления против безопасности человечества».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Жертвами доминирующей идеологии властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек. Для них попытка пересечь границу стала летальной»,— говорится в сообщении СК Белоруссии.

Представитель СК Белоруссии утверждает, что на латвийской границе действуют наемники и «карательные батальоны Евросоюза», которые «отличились своей особой жестокостью и остервенением в отношении мигрантов». По версии белорусской стороны, Латвия применяет против мигрантов насилие, «вооруженное вытеснение», пытки и издевательства.

В конце октября на границе Латвии и Белоруссии нашли два трупа беженцев из Ирана. Первой о произошедшем сообщила погранохрана Латвии. По данным ведомства, беженцы пытались проникнуть в страну со стороны Белоруссии, при этом они несли с собой из леса два трупа. Через два дня Госпогранкомитет Белоруссии обвинил в гибели беженцев латвийских пограничников.

Анастасия Ларина

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