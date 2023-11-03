Прокуратура Петербурга потребовала привести в надлежащее состояние Сызранские бани

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия в отношении исторического здания Сызранских бань на Сызранской улице, д. 16.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили в ведомстве, по итогам проверки было установлено, что объект находится в неудовлетворительном состоянии: на фасаде имеются трещины в кирпичных стенах лестничных башен и дворового фасада, загрязнения, также частично утрачены отделочный слой и лепные элементы. Кроме того, в здании сделали ремонт крыльца со стороны Сызранской улицы, а на дворовой территории складировали строительный мусор.

В итоге районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия). В суд направлено исковое заявление с требованием обязать управляющую организацию устранить допущенные нарушения.

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