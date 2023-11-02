Главу МО «Пороховые» оштрафовали за неудовлетворительное состояние дорог

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга провела проверку по факту ненадлежащего решения вопросов местного значения в деятельности муниципального образования МО «Пороховые».

Как сообщили в надзорном ведомстве 2 ноября, в ходе проверки было установлено, что местные власти своевременно не принимали меры по восстановлению асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях, допускали образование ям и выбоин, препятствующих движению пешеходов и транспортных средств.

В адрес главы МО «Пороховые» прокуратурой было внесено представление, однако выявленные нарушения вовремя так и не были устранены. В итоге было возбуждено административное дело, по результатам рассмотрения которого суд назначил муниципальному главе наказание в виде административного штрафа.

Ранее «Ъ-СПб» писала, что прокуратура через суд добилась компенсации за травмы ребенка на детской площадке в Красносельском районе Петербурга.

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