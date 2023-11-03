В Челябинске осужден москвич за намерение продать за границу части вооружения

Челябинский областной суд вынес приговор жителю Москвы, обвиняемому в покушении на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 283.1 УК РФ). С их помощью он планировал организовать поставку секретных изделий за пределы России, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Суд и следствие установили, что с марта по октябрь 2022 года москвич, не имея допуска к гостайне, приискивал секретные изделия, которые входят в состав продукции военного назначения, для дальнейшей поставки за границу. При попытке незаконно купить составные части вооружения в Челябинской области жителя Москвы задержали сотрудники ФСБ.

Осужденный раскаялся и полностью признал свою вину. Челябинский областной суд приговорил его к штрафу в размере 300 тыс. руб.

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