Краснодарцам переезд из «однушки» в «трешку» в среднем обойдется в 4 млн рублей

Жителям Краснодара для того, чтобы переехать из однокомнатной квартиры в трехкомнатную в новостройке, потребуется доплатить в среднем 4,4 млн руб., на вторичном рынке такой обмен обойдется в 3,6 млн руб., подсчитали аналитики «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным сервиса, разница средней стоимости на первичном рынке недвижимости составляет 87%.

Исследование велось в 19 регионах России. Самый выгодный переезд из однокомнатной в трехкомнатную квартиру в новостройке возможен в Казани, где разница между средней ценой «однушки» (7,3 млн руб.) и «трешки» (11,4 млн руб.) составляет 56%. В Новой Москве при переезде из однокомнатной в трехкомнатную квартиру приедтся доплатить 5,9 млн руб. (разница 59%). в Екатеринбурге разница между «однушками» (4,8 млн руб.) и «трешками» (7,8 млн руб.) составляет 62%.

Наталья Решетняк

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