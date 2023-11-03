В Челябинске суд рассмотрит дело о ловле раков в озере Смолино

Прокуратура Советского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух горожан. Они обвиняются в незаконной добыче раков в озере Смолино, с причинением крупного ущерба особо охраняемой природной территории (ч. 3 ст. 256 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, в середине октября этого года два челябинца с помощью запрещенных орудий лова – сетей раколовок выловили из акватории озера Смолино 840 раков. Водоем является памятником природы. Браконьеров задержали сотрудники Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству во время рейда.

В ходе следствия обвиняемые возместили причиненный ущерба в размере 193 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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