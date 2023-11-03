Евгения Машко подала иск к руководителю фанатского клуба ФК «Уфа»

Советский районный суд Уфы сегодня проведет заседание по иску предпринимательницы Евгении Машко к председателю региональной общественной организации «Фанатский клуб футбольного клуба “Уфа” “Уфимская губерния”» Андрею Никитину о взыскании неосновательного обогащения.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», компания госпожи Машко «Созвездие первых» судилась с «Уфимской губернией» в арбитражном суде Уфы. Фанатский клуб пытался признать незаконным снятие с кадастрового учета земельного участка площадью 3 га на берегу озера Глубокого в Уфе, но проиграл процесс. Спорный участок был поставлен на кадастровый учет в ноябре 2020 года с видом разрешенного использования «для размещения детских и спортивных лагерей». «Уфимская губерния» его арендовала у минземимущества Башкирии. Позднее его включили в состав другого участка, который передали компании «Созвездие первых» уфимской предпринимательницы Евгении Машко для строительства круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort стоимостью 110,5 млн руб. В конце мая проект получил статус масштабного.

Евгения Машко сообщила «Ъ-Уфа», что просит Советский райсуд взыскать с Андрея Никитина более 100 тыс. руб. «В начале лета Никитин попросил у меня денег для облагораживания берега озера. На эти средства он, по его словам, хотел завести песок, установить точку wi-fi, стенд о мерах безопасности, камеру видеонаблюдения. Кроме того, он заверял меня, что к концу августа освободит берег по доброй воле, но обманул, несмотря на то, что я перевела ему требуемую сумму. Ничего из перечисленного он не купил, но подал иск в арбитражный суд. Учитывая это, я обратилась в райсуд»,— прокомментировала Евгения Машко.

Булат Баширов

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