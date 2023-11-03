Башкирия подписала соглашения об инвестициях с гипсовой и швейной компанией

ООО «Уфимская гипсовая компания» и ООО «Швейное предприятие ''Дельта''» подписали с правительством Башкирии соглашения о защите и поощрении инвестиций. Первая планирует расширить производство гипса и керамзита, вложив в проект 123 млн руб. «Дельта», в июне открывшая в Бижбуляке цех по производству спецодежды, также намерена увеличить производственные мощности. Компания построит фабрику средств индивидуальной защиты, инвестировав в проект 35 млн руб. Инвесторы в общей сложности создадут около 90 рабочих мест.

Ранее оба проекта были включены в перечень приоритетных, благодаря этому компании могут претендовать на получение земельных участков в аренду без проведения торгов и воспользоваться налоговыми льготами.

Соглашения о защите и поощрении инвестиций гарантируют для компаний сохранение условий, на которых планировалось реализовать проект.

ООО «Швейное предприятие ''Дельта''» зарегистрировано в 2018 году в Уфе. Бенефициаром является Олег Тахаутдинов. Компания производит спецодежду. За 2022 год ее прибыль составила 4,1 млн руб., выручка — 317,8 млн руб.

ООО «Уфимская гипсовая компания» зарегистрировано в Уфе в 2000 году. Учредителем выступает ООО «Концерн «Интел Ко» (ГК «Нерал») бывшего министра сельского хозяйства Башкирии Эрнста Исаева. По итогам 2022 года выручка компании составила 799,1 млн, прибыль — 110,2 млн рублей.

Наталья Балыкова

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