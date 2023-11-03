На содержание лесопарка и сквера в Уфе направят до 50 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» на аукционе 14 ноября выберет подрядчика обслуживания лесопарка имени лесоводов Башкирии и сквера «Венский лес», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 50,9 млн руб., он будет оплачен из бюджета Уфы.

Услуги должны быть оказаны в течение 2024 года. Площадь парка Лесоводов составляет 114 га, «Венского леса» — 17,2 га.

Подрядчик должен поливать деревья, промывать и обрезать их кроны, вносить удобрения, рыхлить, сносить сухие, больные, аварийные и потерявшие декоративный вид деревья, высаживать новые, ухаживать за газонами, цветниками, дорожками и площадками, а также малыми архитектурными формами.

Майя Иванова

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