В омском детдоме сменят руководителя после издевательств над воспитанницей

В Большеуковском доме детства Омской области сменится директор после инцидента между воспитанницами. «Сейчас мы занимаемся кадровым вопросом – в учреждении будет новый руководитель», — написал в своем Telegram-канале министр образования региона Иван Кротт.

Правозащитник Никита Сорокин, с которым встретился министр, предложил установить в детдоме систему видеонаблюдения, помимо стационарных видеокамер также использовать нагрудные видеорегистраторы. Инцидент, обстоятельства которого устанавливают правоохранители, произошел еще 15 октября. По предварительным данным, 16-летняя девушка нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть сантехнику. Конфликт между воспитанницами учреждения снимали на видео другие детдомовцы. На кадрах видеозаписи, которая попала в соцсети, видно, как одна из воспитанниц интерната наносит жертве пощечины и подзатыльники, заставляет ее идти в санузел мыть унитазы.

Власти Омской области организовали проверку.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении работников детдома, допустивших насилие в отношении несовершеннолетней. В дальнейшем дело завели на 16-летнюю воспитанницу, ей вменятся в вину ст. 117 УК РФ (истязание).

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Илья Николаев