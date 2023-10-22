Омский интернат проверят после видео подростковой жестокости

Власти Омской области организовали проверку в Доме детства Большеуковского района после видео с издевательствами над воспитанницей. «Поручил зампредседателя правительства-министру образования Омской области Ивану Кротту и уполномоченной по правам ребенка Елизавете Степкиной организовать проверку интерната. К детям в понедельник будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом», — написал в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Омский детский омбудсмен Елизавета Степкина заявила, что «случившееся в учреждении между подростками свидетельствует об отсутствии воспитательной работы, ненадлежащем контроле со стороны сотрудников учреждения, допустивших подобное между детьми».

Кроме того, проверку интерната проводят прокуратура и Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На днях в соцсетях появилась видеозапись, на кадрах которой видно, как одна из воспитанниц интерната наносит сверстнице несколько пощечин, заставляет мыть унитазы голыми руками.

Илья Николаев