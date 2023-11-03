Статус регоператора по вывозу ТКО в Башкирии продлят без конкурса за инвестиции

Депутаты Курултая Башкирии в первом чтении приняли законопроект о внесении изменений в законопроект «Об отходах производства и потребления», сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Региональный оператор по обращению с отходами сможет однократно продлить свой статус без участия в конкурсе, если вложил не менее 1 млрд руб. в строительство или реконструкцию объекта обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. Также на этот полигон должно поступать не менее 20% всех отходов, образуемых в его зоне деятельности. При этом объем захоронения поступающих на объект отходов должен снизиться минимум наполовину. В этом случае компания сможет остаться регоператором еще на пять лет.

Изменение законодательства будет стимулировать бизнес к развитию цивилизованных способов обращения с отходами, считают депутаты.

Башкирия поделена на пять территориальных зон. В первой, куда входят Уфа и 14 районов, включая Уфимский, в качестве регоператора работает МУП «Спецавтохозяйство по уборке города». Вторую зону, куда включены Агидель, Нефтекамск и 12 районов, обслуживало ООО «Дюртюлимелиоводстрой», однако летом текущего года компанию лишили статуса регоператора. Зона деятельности сроком на один год была передана ООО «РО “Эко-сити”», которое также работает в третьей зоне деятельности, включающей Стерлитамак, Сибай, Салават, Кумертау и 18 районов. Четвертую, куда входят Октябрьский и 10 районов, обслуживает ООО «Экология Т». В пятой, выделенной для ЗАТО Межгорье, по-прежнему работает «Дюртюлимелиоводстрой».

Влада Шипилова

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