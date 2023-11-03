В Краснодарском крае значительно выросло число неплательщиков по кредитам

Пять регионов России — Башкортостан, Краснодарский и Красноярский края, Московская и Свердловская области — вошли в топ субъектов, жители которых больше всего задолжали банкам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По информации ФСПП, в целом количество неплательщиков по кредитам в России превысило 21,1 млн человек по итогам девяти месяцев 2023 года, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма задолженности за отчетный период составила 2,9 трлн руб. (+ 200 млрд руб.).

В службе отмечают, что принудительное погашение займов осложняется низкой платежеспособностью должников по налогам, коммунальным платежам, а также высокой закредитованностью.

Ранее сообщалось, что рост кредитной задолженности жителей Краснодарского края на 1 февраля 2023 года составил 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кредитный долг за год в среднем на одного жителя увеличился на 53,3 тыс. руб. Краснодарский край занял третье место в РФ по росту кредитной задолженности перед банками в начале 2023 года.

Наталья Решетняк

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