Суд вынес приговор бывшему мужу убитой чиновницы из Башкирии

Белорецкий межрайонный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима жителя Белорецка Алика Махиянова, который был признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ) своей бывшей супруги, 31-летней сотрудницы администрации Белорецкого района Дины Махияновой, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики и в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд установил, что Алик Махиянов с декабря 2020 года по август 2022 года систематически избивал и оскорблял свою бывшую супругу из-за ревности и личных неприязненных отношений к ней. Потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями в правоохранительные органы.

Свою бывшую супругу Алик Махиянов убил в ночь с 12 на 13 августа 2022 года. Потерпевшая в то время возвращалась после празднования дня рождения подруги. Бывший муж, подкараулив ее возле дома, нанес не менее 18 ударов ножом.

На суде Алик Махиянов вину не признал. Гособвинение запрашивало ему 14 лет колонии строгого режима.

Венера Хисамова

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