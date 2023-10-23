Гособвинение запросило 14 лет колонии бывшему мужу убитой чиновницы из Башкирии

Гособвинение запросило 14 лет колонии строгого режима жителю Белорецка Алику Махиянову, который обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и истязании (ч. 1 ст. 117 УК РФ) своей бывшей супруги, 31-летней сотрудницы администрации Белорецкого района Дины Махияновой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Уголовное дело слушается в Белорецком межрайонном суде.

По версии следствия, Алик Махиянов совершил преступление в ночь с 12 на 13 августа прошлого года после того, как подкараулил бывшую жену возле собственного дома, когда она возвращалась со дня рождения подруги. Он ее ударил не менее 18 раз ножом. Были свидетели происшествия. Чиновница скончалась на месте, а ее бывший супруг покинул место преступления, но затем явился в отдел полиции. Вину он признал частично.

Следствие установило, что ранее Алик Махиянов неоднократно избивал, оскорблял свою супругу и совершал насильственные действия, в связи с чем потерпевшая неоднократно обращалась с заявлениями в органы внутренних дел.

Венера Хисамова

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