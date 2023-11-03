Городские власти показали, как будет выглядеть школа на месте общежития у цирка

Администрация Перми согласовала архитектурно-градостроительный облик будущей школы на месте исторического здания общежития ул. Уральской, 110. В пресс-службе мэрии сообщили, что внешний вид здания у цирка одобрила специальная комиссия, созданная при администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Перми Фото: администрация Перми

Проектная документация на реконструкцию здания общежития на ул. Уральской, 110 разработана и направлена для проведения госэкспертизы. На стройплощадке объекта уже ведутся подготовительные работы: завершен демонтаж разрушенной части здания, проводится вынос инженерных сетей. К работам по формированию котлована планируется приступить в течение ноября.

Ранее на участке по ул. Уральской, 110, размещалось здание общежития 1924 года постройки. Предполагается, что объект возвели по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Майера. В январе 2019 года произошло стена левого крыла дома частично разрушилась, здание признали аварийным. Краевые власти сообщили, что объект снесут, а на этом месте построят точно такое же здание, но уже отвечающее всем современным требованиям, в котором разместится школа. В феврале этого года администрация Перми на конкурсе выбрала подрядчика по строительству объекта, им стало пермское ООО «ЖБК-Строй», предложившее выполнить работы по начальной цене контракта — за 645,6 млн руб. К концу августа стоимость строительства школы на этой территории подорожала до 1,2 млрд руб. Региональные власти объяснили это «выявленными в процессе разработки проектной документации по объекту обстоятельствами», а также с увеличением планируемой мощности школы с 400 до 500 учащихся. Школу построят за счет муниципальных и краевых средств, выделенных за счет субсидии.