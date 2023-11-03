В Хакасии приостановят движение пассажирского транспорта из-за ухудшения погоды

В Республике Хакасия из-за ухудшения погодных условий движение пассажирского транспорта будет временно приостановлено, сообщает ГИБДД региона.

«Выпуск пассажирского транспорта в Хакасии ограничен во всех направлениях», - сказано в сообщении.

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ГИБДД республики, передвижение транспорта будет запрещено до тех пор, пока дороги не будут расчищены и погодные условия не стабилизируются. При этом маршруты внутри населенных пунктов продолжат работу.

По данным Хакасского ЦГМС, 3 ноября в республике ожидается сильный снег, днем порывы северного ветра 15-18 м/с, местами до 23 м/с, метель, на дорогах центральных и южных районов гололедица. Средняя температура составит -5.

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Александр Киселев