Промпроизводство в Курганской области выросло на 12,4%

Объем промышленного производства в Курганской области в январе-сентябре 2023 года вырос на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре к сентябрю показатель увеличился на 16%, сообщает управление Федеральной службы статистики по Свердловской и Курганской областям.

Добыча полезных ископаемых по итогам девяти месяцев в Зауралье выросла на 22,7%, обрабатывающие производства – на 17,5%. В сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений индекс промпроизводства остался на уровне 2022 года. В энергетическом секторе, тепло- и газоснабжении зафиксировано снижение на 6,1%.

По данным Курганстата, в январе-сентябре 2023 года увеличилось производство глины, строительных песков, бетона, арматуры для трубопроводов, конструкций и деталей конструкций из черных металлов, бурильных машин, центробежных насосов, стеклопакетов, лекарств. В то же время уменьшилось производство щебня, спецодежды, постельного белья, автобусов, транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог, доильных установок и крепежных изделий. Из пищевых продуктов увеличилось изготовление мяса птицы, подсолнечного и сливочного масла, муки пшеничной и пшенично-ржаной, колбасных изделий, кондитерских изделий, рыбных и плодоовощных консервов, макаронных изделий и крупы. Снизился выпуск творога, кефира, сыров, хлеба, мясных консервов и комбикормов.

В целом по России промышленное производство в январе-сентябре увеличилось на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года. По итогам сентября Курганская область по объемам промышленного производства занимает первое место среди регионов Урала и Сибири.

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