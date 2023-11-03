Краевой минпромторг отобрал заявку ООО «Кама» по реализации инвестпроекта

Краевой минпромторг выбрал заявку ООО «Кама» на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесопромышленного комплекса. Об этом свидетельствует документ приказа.

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Ранее сообщалось, что проект подразумевает повышение производительности новой картоноделательной машины, запущенной в 2021 году. Объем инвестиций в него оценивался в 3,2 млрд руб. Получение для проекта статуса приоритетного инвестиционного (ПИП) позволит «Каме» получить в аренду без проведения торгов дополнительные лесные участки для заготовки древесины.

По данным документа, краснокамский бумкомбинат претендует на участки в девяти лесничествах: Кизеловском, Чусовском, Горнозаводском, Кишертском, Добрянском, Соликамском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском. Общий объем расчетной лесосеки составляет 365 тыс. куб. м.

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Выручка ООО «Кама» в 2022 году составила 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,9 млрд руб.