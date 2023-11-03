В ходе СВО погиб военнослужащий из Александровска

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Александровского округа Иван Хайбрахманов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

23-летний Иван Хайбрахманов проходил военную службу по контракту в воздушно-десантных войсках. Имел звание рядового. Погиб 30 октября 2023 года. Место и обстоятельства гибели не приводятся.

О дате и месте прощания с военнослужащим сообщат дополнительно.