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обновлено 07:31

В ходе СВО погиб военнослужащий из Александровска

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Александровского округа Иван Хайбрахманов. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

23-летний Иван Хайбрахманов проходил военную службу по контракту в воздушно-десантных войсках. Имел звание рядового. Погиб 30 октября 2023 года. Место и обстоятельства гибели не приводятся.

О дате и месте прощания с военнослужащим сообщат дополнительно.

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