Замдиректора крупного дорожного подрядчика обвиняется в хищении 127 млн рублей

Прокуратура Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ООО «ДСК “Арсенал”». По данным портала Properm.ru, обвиняемым является Армен Оганесян. Ему инкриминируется мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по версии следствия, обвиняемый, являясь в период 2018–2019 годов заместителем руководителя подрядной организации, при исполнении государственного контракта по ремонту участка федеральной автомобильной дороги похитил свыше 127 млн руб. В частности, осуществляя руководство реконструкцией дорожного полотна в районе границы Пермского края и Кировской области на трассе Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь», он организовал подмену строительного материала, предусмотренного техническим заданием и используемого в укладке дорожного полотна, на более низкую по стоимости и качеству асфальтобетонную смесь.

Строительная бригада, введенная в заблуждение обвиняемым, выполнила соответствующие работы некачественным материалом. Кроме этого, предприниматель дал указание подчиненным подготовить недостоверную исполнительную документацию, в том числе паспорта-накладные о проведенных работах и финансовых затратах. На основании представленных документов были подписаны акты приемки выполненных работ и перечислены денежные средства на счет организации-подрядчика. В результате завышения стоимости проведенных работ региональному бюджету причинен многомиллионный ущерб.

Уголовное дело направлено в Ленинский суд города Перми для рассмотрения по существу. Прокурором города заявлен иск о возмещении ущерба, для обеспечения которого наложен арест на имущество обвиняемого в размере 171 млн руб.