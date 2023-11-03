В Приморье выявили контрабанду монгольского дуба в Китай

Артемовский городской суд Приморского края рассмотрит два уголовных дела о контрабанде в Китай монгольского дуба, который относится к стратегически важным ресурсам, на сумму 16,8 млн руб. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры по ДФО.

По данным прокуратуры, двое обвиняемых в составе группы подделали документы о законности заготовки древесины, получили разрешение на вывоз древесины и подали недостоверные декларации в таможню. Большую часть древесины успели вывезти в Китай по железной дороге.

Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (226.1 УК РФ) и контрабанде организованной группой (229.1 УК РФ). Суд арестовал имущество обвиняемых на сумму 4,3 млн руб.

Анастасия Ларина