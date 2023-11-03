В Свердловской области на выходных ожидается похолодание до -9 градусов и снег

С 3 по 5 ноября в Свердловской области ожидается похолодание до -9 градусов и снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +2°…+7°. Прогнозируются дожди и мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

В субботу, 4 ноября, температура ночью опустится до -1°…-6°. Днем ожидается +1°…-4°. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В воскресенье, 5 ноября, температура воздуха ночью составит -4°…-9°, а днем — -2°…+3°. преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге днем 3 ноября ожидается +5°…+7°. Ночью в субботу прогнозируется -1°…-3°, днем — 0°…-2°. В воскресенье ночью температура составит -4°…-6°, днем около 0°.

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