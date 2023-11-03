Губернатор Приморья: пострадавший в августе от тайфуна КПП откроют к декабрю

Закрытый после августовского тайфуна «Ханун» КПП Полтавка, находящийся на границе России и Китая, восстановит работу к декабрю, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с первым секретарем комитета Компартии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цинем и губернатором провинции Лян Хуэйлин, передает Telegram-канал главы российского региона.

КПП Полтавка пришлось закрыть 11 августа — из-за непогоды, вызванной тайфуном «Ханун», к погранпереходу было невозможно проехать. После восстановления пункта пропуска, КПП все равно не заработал, грузопотоки перевели на другие погранпереходы, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности главы ФТС Руслана Давыдова.

В результате осадков из-за тайфуна 12 августа в Приморье была прорвана недостроенная дамба. В микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске оказались подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе Раздольной улицы. Ущерб гражданам оценивается в сумму не менее 39 млн руб.

Ранее, в сентябре, были помещены под домашний арест директор муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» (МКУ СЕЗЗ) Дмитрий Бобрыш и его заместитель Анна Токарская. По сообщению следственного управления СКР по Приморью, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, руководители МКУ СЕЗЗ не контролировали должным образом ход работ на дамбе компанией-подрядчиком. В октябре ООО «Спец Дор Строй», компанию—подрядчика строительства дамбы, оштрафовали на 9 млн руб.

Эрдни Кагалтынов