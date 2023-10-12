Компания—строитель прорванной дамбы в Уссурийске оштрафована на 9 млн рублей

В Приморье суд признал ООО «Спец Дор Строй», компанию—подрядчика строительства дамбы, предназначенной для защиты от наводнения микрорайона «Сеть ветров» в Уссурийске, виновным по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). В качестве наказания компании назначен штраф в размере 9 млн руб. Об этом сегодня сообщила прокуратура Приморья.

Дело об административном правонарушении возбудил прокурор Уссурийска. По информации надзорного ведомства, ООО «Спец Дор Строй» не исполнило в установленный контрактом срок до 1 июня 2023 года работы по реконструкции защитного сооружения.

В результате обильных осадков, обрушившихся на Приморье в ходе прохождения тайфуна «Ханун», 12 августа недостроенная дамба была прорвана. В микрорайоне «Семь ветров» оказались подтоплены 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 капитальных гаражей в районе Раздольной улицы. Ущерб гражданам оценивается в сумму не менее 39 млн руб.

Ранее, в сентябре, были помещены под домашний арест директор муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика-застройщика» (МКУ СЕЗЗ) Дмитрий Бобрыш и его заместитель Анна Токарская. По сообщению следственного управления СКР по Приморью, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, руководители МКУ СЕЗЗ не контролировали должным образом ход работ на дамбе компанией-подрядчиком.

Алексей Чернышев, Владивосток