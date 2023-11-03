Бастрыкин затребовал доклад по смерти подростка после отказа в госпитализации

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе управления ведомства в Татарстане Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела о смерти 16-летнего подростка, которому отказали в госпитализации.

Об этом говорится в сообщении СКР.

Согласно ему, несовершеннолетний пациент накануне смерти обращался с жалобами на плохое самочувствие в медицинские учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как писал «Ъ-Казань», подросток, который состоял на учете у невролога, страдая сосудистой дистонией и другими хроническими заболеваниями, 27 октября обратился в РКБ с жалобами на боли в голове, шее и животе. Однако медики не нашли оснований для помещения его в клинику.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"