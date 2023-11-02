Telegram: в Татарстане после отказа в госпитализации скончался подросток
В Татарстане 16-летний подросток скончался после того, как ему отказали в госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Отмечается, что подросток уже давно состоял на учете у невролога, страдая сосудистой дистонией и еще несколькими хроническими заболеваниями. В частности, он постоянно обращался с жалобами на боли в голове, шее и животе.
27 октября он приехал в РКБ с жалобой на постоянные судороги в шее, мешавшие ему спать и жить. Медики осмотрели пациента, но патологии не нашли, после чего отказали в госпитализации. На следующий день подросток скончался у себя дома.
СКР, по данным канала, возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».