Telegram: в Татарстане после отказа в госпитализации скончался подросток

В Татарстане 16-летний подросток скончался после того, как ему отказали в госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что подросток уже давно состоял на учете у невролога, страдая сосудистой дистонией и еще несколькими хроническими заболеваниями. В частности, он постоянно обращался с жалобами на боли в голове, шее и животе.

27 октября он приехал в РКБ с жалобой на постоянные судороги в шее, мешавшие ему спать и жить. Медики осмотрели пациента, но патологии не нашли, после чего отказали в госпитализации. На следующий день подросток скончался у себя дома.

СКР, по данным канала, возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

"Ъ-Казань"