Для спасения Сони Юртановой не хватает 797 220 руб.

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Сони врожденная деформация головы и лица, характерная для преждевременного сращения коронарного шва справа, уплощение лобной кости, асимметрия глазниц. Вследствие недостаточного расширения полости черепа в период наиболее активного роста мозга — до двух лет — данная патология приводит к повреждению головного мозга. Чтобы предотвратить опасные осложнения, девочке требуется срочная операция — микрохирургическая реконструкция костей свода черепа с использованием саморассасывающихся пластин. В результате Соня будет нормально расти и развиваться».

Стоимость операции 1 518 220 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 797 220 руб.

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