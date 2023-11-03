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Коммерсантъ FM
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Что о налоговых поправках думает бизнес

В РСПП говорят, что «предпринимательское сообщество признательно за взвешенный подход: частичную, а не полную приостановку СИДН, а также за готовность Минфина к сглаживанию негативных последствий для экономики». С необходимостью продолжения диалога с ведомством по сохранению льгот для фрахта и международных перевозок в РСПП, разумеется, также согласны.

Другая же инициатива — об изменении подходов к трансфертному ценообразованию (ТЦО) у бизнеса, как отмечают в РСПП, «вызывает сильную озабоченность». Ее одобрение приведет к тому, что налоговые доначисления и штрафы могут быть в несколько раз выше, чем отклонение фактической цены от границы интервала цен сделок. «Такой уровень штрафных санкций беспрецедентен для российского налогообложения и более соответствует валютному регулированию, в то время как ТЦО не точная наука и предполагает большую долю усмотрения ФНС при вынесении решения о корректировке цен»,— говорят в объединении. Там опасаются, что любой экспортер может столкнуться с огромными доначислениями даже при отсутствии умысла в выводе налоговой базы за рубеж. Также взимание налога у источника от суммы доначислений по ТЦО приведет к двойному налогообложению одной и той же корректировки цены (налогом на прибыль и налогом на дивиденды) и к возможности доначислять налог на дивиденды в ситуациях, где дивиденды не могли бы быть выплачены даже гипотетически: в сделках с дочерними или сестринскими организациями, а также независимыми контрагентами.

Также в РСПП просят власти продлить мораторий на штрафы за непредставление документов в отношении контролируемых иностранных компаний (КИК) в условиях отказа европейских сервис-провайдеров от оказания услуг российским гражданам. В союзе отмечают, что «санкционное давление не только сохраняется, но и усиливается» — в результате многие зарубежные активы фактически заморожены, что не позволяет подготовить отчетность КИК.

Диана Галиева, Евгения Крючкова

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