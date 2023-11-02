ГИБДД сняла ограничения с двух трасс в Свердловской области

В Свердловской области сняли ограничения для движения грузового и пассажирского транспорта с двух трасс. Как сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД, запреты сняты с 0 по 8 км дороги из Сухого Лога в Рефтинский, а также с 0 по 18 км дороги от деревни Брусяны до поселка Белокаменный.

Ограничения вводили из-за непогоды, на фоне неудовлетворительных дорожных условий.

Ранее ограничение сняли на автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Их вводили из-за зимней скользкости.

Виталий Красиков

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