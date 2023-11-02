В Москве арестованы трое обвиняемых в попытке взорвать общежитие РУДН

Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих молодых людей — Полякова А. А., Демина М. Д., Сергеева Д. Г. — по обвинению в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов (РУДН). Это следует из сообщения пресс-службы московских судов.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по двум статьям — приготовление и покушение на преступление (ч.1 ст. 30 УК РФ) и террористический акт (п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ). Поляков и Сергеев арестованы до 2 января 2024 года, Сергеев — до 1 января.

В пресс-службе московских судов уточнили, что, согласно материалам дела, подсудимые пытались взорвать одно из зданий студенческого общежития РУДН. Других деталей дела не приводится. О задержании фигурантов не сообщалось.

Лусине Баласян