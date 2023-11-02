Человек с ружьем превыше всего

В Госдуме в четверг прошло расширенное заседание совета по делам ветеранов при председателе партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергее Миронове и координационного совета ветеранских организаций. Участники встречи, на которой выступили и представители других фракций, ратовали за создание федерального органа по делам ветеранов, трудоустройство участников СВО в школы преподавателями ОБЖ и даже за появление в России «партии вежливых людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание совета по делам ветеранов боевых действий при председателе партии «Справедливая России — За правду» Сергее Миронове

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заседание совета по делам ветеранов боевых действий при председателе партии «Справедливая России — За правду» Сергее Миронове

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Главную задачу партийного совета Сергей Миронов сформулировал так: «Каждый воин, участвующий в СВО, должен знать, что, когда он вернется, все его встретят должным образом, и он обязательно получит от родины то, что заслужил. Чтобы не повторилась ситуация с "афганцами", которым говорили: мы вас туда не посылали». Принято уже много разных мер поддержки, но их все равно недостаточно, настаивал партиец.

Сергей Миронов напомнил о предложении СРЗП ввести единый сертификат на реабилитацию участников СВО, с которым они могли бы обратиться в медучреждение по своему выбору, а расходы оплачивал бы госфонд «Защитники отечества».

Есть у лидера эсеров мысли и о том, как пополнить сам этот фонд: поднять НДФЛ до 18% для тех, кто получает больше 10 млн руб. в год. Еще одна партийная инициатива под названием «Справедливая помощь» состоит в том, что каждый депутат-эсер взял шефство хотя бы над одной семьей участника СВО. «Я лично взял шефство над четырьмя такими семьями»,— признался господин Миронов.

На заседание пришел и глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). «Когда страна защищает свои интересы, свою независимость, решает задачи на поле боя, во главе угла должен быть человек с ружьем, человек в погонах»,— заявил генерал. Он отметил, что Думой уже проделана большая работа по совершенствованию военного законодательства, но ряд инициатив еще находятся на рассмотрении — например, законопроекты о повышенных пенсиях кавалерам ордена Святого Георгия и о выплатах фактическим воспитателям, которые содержали погибшего военнослужащего в течение пяти лет до его совершеннолетия. «Некоторых военнослужащих воспитывали бабушки и дедушки, и они у нас никакого отношения к выплатам не имеют — это не очень правильно»,— пояснил единоросс.

По словам депутата Картаполова, нужно также, чтобы родственники погибших бойцов СВО могли бесплатно приехать на их похороны, если они проходят в другом городе.

Председатель комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), в свою очередь, заверил, что у фракций нет каких-либо разногласий по поддержке ветеранов и ветеранских организаций. «Не всегда удается договориться с правительством, но вода и камень точит»,— оптимистично добавил либерал-демократ.

Затем своими соображениями поделились и другие участники встречи. Так, президент Союза ветеранов СВО Олег Панчурин призвал больше работать с вдовами, уделяя особое внимание психологической помощи. Депутат от СРЗП Яна Лантратова предложила трудоустраивать ветеранов СВО в школы на должности преподавателей ОБЖ, поскольку «помимо практического опыта они могут передать нашим детям нравственный опыт, стать ориентиром и примером мужества».

Олег Нилов (СРЗП) считает необходимым добиваться для участников всех боевых действий такого же статуса, какой есть у участников Великой Отечественной войны, а деньги на льготы и выплаты «есть, просто их нужно у кого-то забрать».

Кроме того, по мнению эсера, в РФ должны появиться Министерство по делам ветеранов и «партия вежливых людей» (за последнюю идею, признался он, его критикуют даже коллеги по партии). «Почему есть "Новые люди", есть "единые", есть "справедливые"? Партия вежливых людей — это главный защитник в том числе и безопасности внутри страны. Посмотрите, сколько угроз: то навальнисты, то джихадисты»,— привел доходчивые аргументы депутат. Он убежден, что нужно «выгнать из власти» тех, кто не помогает ветеранам, и привести туда «наших героев». Если же создать партию не получится, Олег Нилов пообещал добиваться того, чтобы половину списков СРЗП на всех выборах составили ветераны боевых действий. Заодно он предложил поднять ставки и взять под депутатскую опеку не по одной семье участника СВО, а минимум по три.

Глава «Братства ветеранов 245-го полка» Михаил Голубчиков с идеей создать федеральный орган власти по делам ветеранов согласился и вспомнил, что она обсуждалась с Минобороны, но потом о ней забыли, потому что появился фонд «Защитники отечества». Между тем этот фонд, по мнению общественника, не решает всех проблем, и в его организацию «ежедневно обращаются за помощью» ветераны, которым «Защитники отечества» в ней отказали. С ветеранскими объединениями тоже дело обстоит непросто, потому что они «разрозненны и конкурируют между собой за господдержку», добавил господин Голубчиков.

Наконец, бывший депутат Госдумы, ветеран правоохранительных органов Николай Рыжак заявил, что «федеральный орган — это хорошо, но без создания общероссийского союза ветеранов СВО нам не обойтись». Все свои предложения участники встречи собираются передать лидерам думских фракций, а также в думские комитеты по обороне и по труду.

Ксения Веретенникова