Более 140 человек боролись за Кубок Екатеринбурга RCC Extreme

В Екатеринбурге в скейт-парке RCC Extreme впервые прошли соревнования среди скейтбордистов, самокатчиков и BMX-велосипедистов за Кубок города RCC Extreme. В них могли принять участие все желающие от 6 лет, в результате было более 140 участников. Спортсмены представляли Екатеринбург, Новоуральск, Верхнюю Пышму, Чебаркуль, Челябинск, Асбест, Каменск-Уральский. Их разделили на три возрастные категории: детскую, юношескую и взрослую.

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Призы разыгрывались в пяти дисциплинах: «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит». При определении победителя судьи учитывали количество трюков, выполненных участниками за минуту, и качество их исполнения.

Скейт-парк RCC Extreme — самый крупный на Урале — построен при поддержке Русской медной компании (РМК) в 2022 году. Его площадью 1,5 тыс. кв. м. Площадка оборудована снарядами для тренировок и соревнований спортсменов различного уровня в таких дисциплинах, как скейтборд, велосипеды BMX и MTB, трюковые самокаты. Скейт-парк включает секции для прыжков и трюков в воздухе, а также зону с элементами скольжения. Он доступен для свободного посещения в течение всего сезона.

Виталий Красиков

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