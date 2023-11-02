Заварухин про поражение «Барысу»: «Мы наделали грубых ошибок»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал о недостатках команды в матче с «Барысом» из Астаны, отметив наличие «грубых ошибок» при пропущенных голах. Встреча завершилась домашним поражением в серии буллитов (0:2) с итоговым счетом 2:3 (1:1; 0:1; 1:0; 0:0).

«Тяжелая была игра, потому что мы наделали грубых ошибок, которые привели к пропущенным голам от соперника. Хотя команда провела 24 минуты в зоне атаки – более периода, забили два гола, но для победы этого оказалось мало. Из нюансов еще в овертайме был хороший момент с выходом один в один нереализованный и по буллитам проиграли», – пояснил на послематчевой пресс-конференции Николай Заварухин.

Также он рассказал, что решение оставить вратаря Евгения Аликина на серию буллитов было принято вместе с тренером вратарей Вадимом Тарасовым, так как игрок хорошо себя показывал в прошлых сериях. Господин Заварухин дополнил, что главная проблема буллитов с «Барысом» состояла в плохой реализации.

Главный тренер «Автомобилиста» похвалил за реализацию момента на пятаке в первом периоде Андрея Обидина, подчеркнув, что они «так и планировали набросы для игрока под воротами». Сам нападающий поделился, что у него образовалась химия с партнером по команде Алексеем Макеевым, который отдал ему голевую передачу в том эпизоде.

«Игра вышла тяжелая, но мы разобрали матч недельной давности и поработали чуть-чуть, добавив в движении. И сегодня на льду была команда, которая хотела выиграть. Не смогли дотянуться в основное время, но получилось выиграть по буллитам», – сказал главный тренер ХК «Барыс» Галым Мамбеталиев.

Согласно статистике, «Автомобилист» превзошел «Барыс» по броскам в створ (40 на 27) и силовым приемам (10 на 6). Команда из Астаны выиграла больше вбрасываний (36 на 28) и чаще блокировала броски (24 на 13). У обеих команд равенство по штрафам (6).

Александр Стародумов

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