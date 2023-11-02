ХК «Автомобилист» проиграл «Барысу» из Астаны

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил астанинскому «Барысу» в рамках восточной конференции КХЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге на КРК «Уралец» и закончилась со счетом 2:3 Б (1:1; 0:1; 1:0; 0:0) в пользу гостей.

В первом периоде команды перехватывали друг у друга инициативу до большинства «Автомобилиста», который им не воспользовался. В середине периода во время перепасовки игроков «Автомобилиста» шайбу перехватил нападающий гостей Михаил Рахманов. Он вышел один на один с вратарем и мощным броском открыл счет в матче, но после в затяжной атаке ответную шайбу «Автомобилиста» забросил Андрей Обидин.

Второй период инициативой по большей части владели хозяева, но «Барыс» не редко выбегал в контратаки. Попытки забить второй гол обеими командами были тщетны, пока на восьмой минуте удаление Ефима Гуркина из «Автомобилиста» не дало шанс гостям. Игроки «Барыса» не смогли забросить в эти две минуты и даже допустили опасные моменты у своих ворот, заработав уже для себя штраф: Давид Скленичка из «Барыса» удалился за задержку клюшкой. Минуту с небольшим своего большинства хозяева льда тоже не реализовали. На четвертой минуте в равных составах ХК «Барыс» забил вторую шайбу за авторством Максима Гусова, выкатившимся прямо перед вратарем соперника.

В третьем периоде через две минуты и двадцать секунд от стартового свистка ХК «Автомобилист» отыграл одну шайбу. В упор к воротам выкатился и отличился нападающий хозяев Анатолий Голышев. Ближе к середине периода устроили стычку два хоккеиста: Данил Романцев («Автомобилист») и Таймирлан Гайтамиров («Барыс»). Они получили по две минуты за грубость, но в игре 4 на 4 голов клубами забито не было. За вторую половину команды не смогли изменить ничейный исход основного времени, не смотря на голевые моменты друг друга, и встреча перешла в овертайм.

Дополнительное время прошло в скоростном темпе с голевыми моментами обеих команд. За шесть секунд до конца за задержку клюшкой наказали Кертиса Волка, но игроки «Барыса» большинство не реализовали. Матч перешел в серию буллитов.

По буллитам счет 0:2. Решающий бросок реализовал Михаил Рахманов из ХК «Барыс».

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 4 ноября в Екатеринбурге против «Нефтехимика» из Нижнекамска.

Александр Стародумов

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