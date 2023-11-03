Главные анонсы 3 ноября

Президент России Владимир Путин встретится с новым составом Общественной палаты.

В Москве запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Кувейта Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха.

Карты Unionрay попавшего под санкции «Русского стандарта» перестанут работать за рубежом.

Правительству Вологодской области региона будет представлен врио губернатора региона Георгий Филимонов.

Никулинский суд Москвы огласит приговор по делу о продаже иностранцам детей от суррогатных матерей Татьяны Блиновой и Лилии Валеевой.

Польские перевозчики планируют начать забастовку на украинской границе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Израиль и Иорданию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Ереван, на следующий день отправится в Баку.

Пройдет аукцион «Дом.РФ» по продаже усадьбы «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов проживал Иосиф Сталин.

В Австралии возобновится российская кругосветная экспедиция Томского отделения Русского географического общества (РГО) «По пути русских кругосветных мореплавателей» (Russian Ocean Way). Экспедиция проходит на катамаране, в сентябре экипаж потерял судно из-за нападения акул.