В Палате представителей США надеются на скорое решение по импичменту Байдена

Спикер Палаты представителей Конгресса США от партии республиканцев Майк Джонсон в ходе пресс-конференции выразил надежду, что решение об импичменте действующего президента США Джо Байдена будет принято «очень скоро». Так он ответил на вопрос журналиста о том, достаточно ли у Палаты представителей доказательств, чтобы создать проект дела об импичменте президента Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Джонсон (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP Майк Джонсон (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP

«Я верю, что очень скоро мы подойдем к моменту решения по этому вопросу»,— сказал Майк Джонсон (цитата по The Guardian).

В сентября бывший спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти заявил об инициировании расследования, которое может запустить процесс импичмента президента Джо Байдена. По словам Кевина Маккарти, расследование по импичменту будет проводится на основании зарубежной деятельности его семьи, в частности его сына Хантера. Господин Маккарти отметил, что ему известно о показаниях свидетелей, которые «подтвердили, что президент Байден был причастен к множеству телефонных звонков, имел множество встреч и ужинов, которые приводили к переводу миллионов долларов на счета его сына и его деловых партнеров».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Импичментом на импичмент».