Курское баскетбольное «Динамо» переиграло «Нефтяник-Титан» в матче премьер-лиги

2 ноября курский женский баскетбольный клуб «Динамо» обыграл в гостях омский «Нефтяник-Титан» в рамках встречи премьер-лиги. Хозяйки уступили со счетом 53:70 (11:12, 13:31, 16:18, 13:9).

В стартовой четверти игроки омского клуба лидировали в счете более пяти минут, но точный бросок Анны Буровой создал гостьям минимальное преимущество. Второй период курянки начали рывком 9:0, а попытки исправить ситуацию в пользу омичек тайм-аутом привели только к дальнейшим безответным очкам в пользу «Динамо». Отрыв стал существенным — 43:24 в пользу «Динамо». В третьей десятиминутке у хозяек улучшилась точность, но и курянки атаковали уверенно. В четвертом периоде гостьи позволили омичкам подтянуться (почти за восемь минут «Динамо» набрало четыре очка), но исход встречи это не решило.

Таким образом, «Динамо» довело выигрышную серию в премьер-лиге до пяти встреч и остается единственным клубом, пока не потерпевшим ни одного поражения.

О поражении «Динамо» в игре за Суперкубок — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин