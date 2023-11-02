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Коммерсантъ FM
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На рынке аренды появилось согласие

Сдать квартиру в Турции на короткий срок станет сложнее

Анкара ужесточила правила сдачи жилья туристам. Арендодателям придется получать согласие от всех собственников здания, а также специальную лицензию от местного Министерства туризма. Этого требует новый закон. Речь об объектах, которые сдаются в аренду менее чем на 100 дней. После получения лицензии на входе в помещение будет вывешена специальная табличка, сказано в документе. За несоблюдение правил — административный штраф в размере 100 тыс. турецких лир за каждое помещение, это около $3 тыс.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если после этого собственник в течение 15 дней не получит лицензию, ему будет грозить штраф уже от 500 тыс. до 1 млн лир или около $35 тыс. Предложение на рынке краткосрочной аренды в итоге может сократиться сразу на 30-40%, говорит руководитель турецкого офиса компании Tranio Павел Тимошенко:

«Сейчас местные сами могут сдавать жилье в краткосрочную аренду, а иностранцы, кстати, уже не имеют такого права. Теперь граждане Турции должны будут получать специальную лицензию. При этом новые жилые комплексы, которые строятся именно под аренду и для продажи иностранцам, заранее подписывают дополнительное соглашение с клиентом о том, что он не против сдачи в аренду квартир в его жилом комплексе.

Как россияне вкладываются в зарубежную недвижимость

Покупателю такую лицензию получать не нужно, потому что сам девелопер, как правило, предлагает и услугу по подбору арендаторов. Сложности возникнут для вторичной недвижимости, где часть квартир эксплуатируется именно под проживание. Не думаю, что семьи, которые там живут с детьми, захотят, чтобы в их же подъезде снимали квартиру "на час".

Если это курортные города — Анталья, Аланья, Бодрум — там большая часть недвижимости сдается именно краткосрочно. В Стамбуле, где численность населения составляет около 20 млн, квартиры чаще предлагают в аренду, наоборот, на долгий срок даже иностранцам. Например, россияне, которые покупают недвижимость с целью получения гражданства, чаще выбирают долгосрочную стратегию.

Однако объем предложения из-за новых правил может снизиться на 30-40%. Также от 20% до 40%, наверное, в каком-то коротком периоде нововведение способно и увеличить цену аренды. Сейчас в центральных районах Стамбула ночь в более или менее хороших апартаментах стоит около $200».

В Анталье о планах ужесточить контроль за нелегальной сдачей квартир иностранцам говорили еще в августе. Как писало «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве провинции, поводом для подобных мер стали жалобы отельеров. В Туристической ассоциации отельеров и управляющих Средиземноморья отмечали, что число ночевок в Анталье в этом сезоне выросло на 23%, и почти пятая часть пришлась на частные квартиры и дома.

После введения штрафов для нелегальных арендодателей цены вырастут и в официально сдаваемых апартаментах и отелях, говорит аналитик портала Prian.ru Анастасия Фалей:

«Скорее всего, это различные виды апарт-отелей. Есть как традиционные с системой "все включено", так и просто квартиры с кухней и минимальным сервисом, но зарегистрированы они как отельный номер.

С каждым годом доля туристов, которые выбирают квартиры, увеличивается. Иначе бы отельеры не лоббировали этот закон. Изначально Турция привлекала своим all inclusive, но после того, как человек несколько раз останавливается в этих отелях, ему уже неинтересно, он начинает снимать что-то самостоятельно. И очень много квартир сдавалось на курортах посуточно.

С чем связано ужесточение проверок арендованного жилья в Анталье

Конечно, больше всего пострадают частные собственники, которые покупали недвижимость для сдачи в аренду. Это большинство частных маленьких инвесторов. Такие квартиры сдавали через Airbnb, другие аналоги и через различные агентства. Причем агентства сдавали эти квартиры туристам, которые приезжали, например, на все лето.

В итоге сразу после Нового года и, наверное, до апреля, пока они не наладят процедуру, объектов будет критически мало. С другой стороны, это не сезон. То есть непонятно, насколько сильно новые требования увеличат стоимость аренды».

В сентябре курорты Турции также жаловались на проблему «закулисного туризма». Глава Торгово-промышленной палаты Антальи Али Бахар сообщал, что иностранцы массово покупают в регионе квартиры и сдают их в аренду, практически создавая нелегальные отели.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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