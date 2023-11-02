В Краснодаре высадят 1000 декоративных деревьев

В Краснодаре во второй половине ноября начнут высаживать декоративные деревья. Как сообщили в пресс-службе мэрии, город будут украшать преимущественно саженцами ценных пород, среди которых клен, груша Каллериана Шантеклер, павловния и липа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Эти виды деревьев отлично зарекомендовали себя в нашем климате, не требовательны к поливу и почвам, хорошо переносят резкие перепады температуры»,— рассказал директор Центра озеленения и экологии Краснодара Евгений Вечерка.

Молодые многолетние растения высадят на магистральных улицах города. В Краснодаре также проведут компенсационное озеленение.

На клумбах города уже посадили 250 тыс. виол, а также 50 тыс. тюльпанов и крокусов. Эти разноцветные растения неприхотливы в уходе.

Татьяна Ручкина

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