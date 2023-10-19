В Краснодаре до конца осени высадят 250 тысяч цветов

В Краснодаре до конца осени высадят 250 тыс. цветов в клумбах на бульварах, улицах и дорожных развязках. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Для оформления используют различные сорта двулетников, среди которых виолы, крокусы и тюльпаны. Цветы, высаженные на городских клумбах осенью, распустятся весной следующего года.

«Городские озеленители подготовили клумбы, насытили их удобрениями и очистили от растительных остатков»,— отметил рассказал директор МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Также продолжаются работы по высадке деревьев, кустарников, уборке опавшей листвы и другие озеленительные мероприятия.

Анастасия Донскова

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