Актив немецкой компании Allianz Group достался ООО «Юнион Апарт»

Весь пакет акций (100%) петербургской страховой компании «Медэкспресс» перешел новому собственнику, ООО «Юнион Апарт». Этот актив принадлежал немецкой оргнизации Allianz Group, сообщает РБК Петербург.

Факт совершения сделки СМИ подтвердил глава САО «Медэкспресс» Александр Иванов. Он указал, что это стало возможно в связи с уходом зарубежной компании с российского рынка. На согласование деталей правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ ушел почти год. Актив перешел ООО «Юнион Апарт» осенью 2023 года. Стоимость продажи компании не афишируют.

За прошлый год сборы «Медэкспресс» достигли 875,6 млн рублей, а выплаты составили 686,8 млн рублей. В страховой компании заключили 7110 договоров. При этом ДМС занял 93% доли в страховом портфеле.

«В ближайший год мы будем сосредоточены на развитии новых продуктов превентивной медицины, направленных на раннее выявление и купирование заболеваний, профилактике и ранней диагностике, а также создании индивидуальных страховых программ для топ-менеджмента»,— обозначил направление работы господин Иванов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о смене владельца у пятизвездочного отеля SO на Вознесенском проспекте в Петербурге. Им стало АО «Вознесенский проспект».

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